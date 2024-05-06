TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a dev santrfor!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş bu sezonki kötü gidişattan sonra gelecek sezon zirve yarışında yer almak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına yoğunlaşan siyah-beyazlı ekip flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024- 15:09