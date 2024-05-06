Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı takım hücum bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a dev santrfor!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş bu sezonki kötü gidişattan sonra gelecek sezon zirve yarışında yer almak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına yoğunlaşan siyah-beyazlı ekip flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İŞTE O İSİM
Star'ın derlediği Fransız basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takım, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor.