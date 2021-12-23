23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin attığı gol ofsayta takıldı!

Beşiktaş’ın golü ofsayta takıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 20. dakikada Michy Batshuayi ile attığı gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılarda, Michy Batshuay, 20. dakikada Göztepe filelerini havalandırdı.

Ancak yıldız oyuncunun attığı gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır

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