Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 16. haftasında 21 puanı bulunan Beşiktaş, sahasında 19 puanlı Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından karşılaşmaya Önder Karaveli yönetiminde çıkacak olan siyah beyazlılar, 5 maça çıkan galibiyet hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Kayseri ekibi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde. Maçın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Yalçın'ın ardından Önder Karaveli yönetiminde maça çıkansiyah beyazlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan.

SERGEN YALÇIN'IN İSTİFASININ ARDINDAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıktı. Bu sezon kötü sonuçlar alan ve zirve yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip hafta içinde hareketli günler yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 9 Aralık Perşembe günü görevinden istifa etti.

TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunuyor.

SON 5 MAÇTA SADECE BİR PUAN ALABİLDİ

Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

15 RESMİ KARŞILAŞMADA 11 YENİLGİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

LİGDEKİ SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

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