Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok ameliyat oldu!

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Giresunspor maçında dizinden sakatlık yaşamıştı. Sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konan Mert Günok, ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın deneyimli kalecilerinden Mert Günok, Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Deneyimli kaleci ameliyat edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın 27 Kasım 2021 tarihinde GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada yaşadığı yaralanmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konan futbolcumuz Mert Günok, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof Dr. Alper Kaya tarafından ameliyat edildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.

Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

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