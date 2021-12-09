BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday
Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 6 maçta 0 çeken siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleşen toplantının ardından sona erdi. Rus basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ta listede 3 yeni aday var. Bu isimler daha önce A Milli Takım Teknik Direktörüğü için geçen Stanislav Cherchesov, Daniel Farke ve Jesse Marsh olarak ön plana çıktı. İşte son detaylar... Mehmet Cem Çakır (Dış Haberler)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlılarda Kayserispor ile oynanacak olan 16. hafta mücadelesi öncesinde yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ayrılığının ardından yapmış olduğu açıklamada, "Fenerbahçe maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz." dedi.
Beşiktaş'ta bu durumun ardından listede 3 isim var. Listedeki ilk aday Rusya Milli Takımı ile büyük bir çıkış sağlayan Stanislav Cherchesov oldu. 58 yaşındaki tecrübeli hocanın sistemi 4-2-3-1 olarak öne çıkıyor.
SON ADAY İSE DANIEL FARKE!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich'te görev alan Alman hoca oyun disiplinine aşırı önem veriyor. 45 yaşındaki hoca İngiliz ekibi ile bu sezon 11 karşılaşmda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
İKİNCİ ADAY JESSE MARSCH
Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de görev alan ABD'li hoca takımına oynattığına 4-2-4 sistemiyle dikkat çekiyor.
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