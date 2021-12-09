09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 6 maçta 0 çeken siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleşen toplantının ardından sona erdi. Rus basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ta listede 3 yeni aday var. Bu isimler daha önce A Milli Takım Teknik Direktörüğü için geçen Stanislav Cherchesov, Daniel Farke ve Jesse Marsh olarak ön plana çıktı. İşte son detaylar... Mehmet Cem Çakır (Dış Haberler)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlılarda Kayserispor ile oynanacak olan 16. hafta mücadelesi öncesinde yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ayrılığının ardından yapmış olduğu açıklamada, "Fenerbahçe maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

Beşiktaş'ta bu durumun ardından listede 3 isim var. Listedeki ilk aday Rusya Milli Takımı ile büyük bir çıkış sağlayan Stanislav Cherchesov oldu. 58 yaşındaki tecrübeli hocanın sistemi 4-2-3-1 olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

SON ADAY İSE DANIEL FARKE!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich'te görev alan Alman hoca oyun disiplinine aşırı önem veriyor. 45 yaşındaki hoca İngiliz ekibi ile bu sezon 11 karşılaşmda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

İKİNCİ ADAY JESSE MARSCH
Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de görev alan ABD'li hoca takımına oynattığına 4-2-4 sistemiyle dikkat çekiyor.

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