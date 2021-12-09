BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sonrası kim gelecek? İşte listedeki 3 aday

Beşiktaş'ta bu durumun ardından listede 3 isim var. Listedeki ilk aday Rusya Milli Takımı ile büyük bir çıkış sağlayan Stanislav Cherchesov oldu. 58 yaşındaki tecrübeli hocanın sistemi 4-2-3-1 olarak öne çıkıyor.

