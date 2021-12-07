08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dev rakam elden kaçtı! Beşiktaş kazansaydı...

Dev rakam elden kaçtı! Kartal kazansaydı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Alman ekibine 5-0'lık skorla mağlup olarak grubu puansız kapattı. Oynadığı 6 maçtan da puan çıkaramayan Kara Kartal, büyük bir gelirden de oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Mücadele 5-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar C grubunu puansız olarak tamamladı.

Kartal, bu performansıyla büyük bir geliri de elden kaçırmış oldu. Beşiktaş, eğer Almanya deplasmanında kazansaydı 43 milyon 500 bin lirayı, beraberlik alabilseydi 14 milyon lirayı kasasına koyacaktı ancak alınan 5-0'lık mağlubiyet sonucu bu senaryoların hiç biri gerçekleşmemiş oldu.

Kartal Avrupa defterini puansız kapattı! haberin devamı

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