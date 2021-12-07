08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Borussia Dortmund karşısında penaltı bekledi! Sergen Yalçın'dan VAR işareti

Kartal penaltı bekledi! Yalçın’dan VAR işareti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 33. dakikada penaltı bekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'da hakeme VAR işaretinde bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadelenin 33. dakikasında maçın hakemi Letexier'e penaltı itirazlarında bulundu. Ceza sahasına yapılan ortada Cyle Larin yerde kalmıştı. Maçın Fransız hakemi devam kararı verdi. Pozisyonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın da elleriyle VAR işaretinde bulundu.

İşte Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında yaşanan o anlar

(Fotoğraflar: EXXEN)

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