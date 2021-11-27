27 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Giresunspor maçı | CANLI (Beşiktaş Giresunspor canlı anlatım)

Beşiktaş - Giresunspor | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar kötü gidişatı durdurmak istiyor. Giresunspor ise kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar kötü gidişatı durdurmak istiyor. Giresunspor ise kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi.

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde.

📺 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

👤 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetiyor.

💥 BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

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