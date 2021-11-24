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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ajax maçı öncesinde Rıdvan Yılmaz sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı!

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın başarılı oyuncularından Rıdvan Yılmaz, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın etkili oyuncularından Rıdvan Yılmaz, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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