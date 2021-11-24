BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Sergen Yalçın ile oyuncular arasında sıkıntı var"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Sergen Yalçın ile oyuncular arasında sıkıntılar var. Hocanın açıklamaları da bunu gösteriyor. Aldığım bilgiye göre bu sıkıntı özellikle yabancı oyunlarla yaşanıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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