BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’yla anlaşma tamam

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Milli oyuncu, Konyaspor'da etkili futbolu ile öne çıktı. 27 yaşındaki stoper sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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