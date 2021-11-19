19 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı'yla anlaşma tamam

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, gözler ocak ayına çevrildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği İttifak Holding Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakcı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’yla anlaşma tamam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği İttifak Holding Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakcı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’yla anlaşma tamam

Beşiktaş, Kaan Ayhan konusunda Sassuolo'nun negatif tavrının sürmesi sonrası A Milli stoper Abdülkerim Bardakcı ismi üzerine yönelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’yla anlaşma tamam

Fanatik'in haberine göre, deneyimli savunmacı için kısa süre içinde Konyaspor ile pazarlıkların başlayacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’yla anlaşma tamam

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Milli oyuncu, Konyaspor'da etkili futbolu ile öne çıktı. 27 yaşındaki stoper sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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