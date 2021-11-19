BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı'yla anlaşma tamam
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, gözler ocak ayına çevrildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği İttifak Holding Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakcı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği İttifak Holding Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakcı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Kaan Ayhan konusunda Sassuolo'nun negatif tavrının sürmesi sonrası A Milli stoper Abdülkerim Bardakcı ismi üzerine yönelmişti.
Fanatik'in haberine göre, deneyimli savunmacı için kısa süre içinde Konyaspor ile pazarlıkların başlayacağı kaydedildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Milli oyuncu, Konyaspor'da etkili futbolu ile öne çıktı. 27 yaşındaki stoper sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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