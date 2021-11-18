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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan A Milli Takım'a tebrik!

Sergen Yalçın’dan millilere tebrik!
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri için play-off biletini almasının ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tebrik mesajı geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım teknik ekibi ve futbolcularını tebrik etti.

Ay yıldızlı ekibin hak ettiği yer olduğunu belirten Yalçın "Zoru başardılar. Türk Milli Takımı her zaman zoru başarmıştır. Karadağ karşılaşması çok zordu. Teknik ve topu kaptırmayan ekip. Türk Milli Takımı kadro yapılanması ve sistemi ile Katar yolunda beklenen hedefine yaklaştı. Play-Off'lardaki rakip kim olursa olsun aynı atmosfer ve hırsla mücadele ederek hedefi yakalayacaktır" dedi.

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