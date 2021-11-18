Alanyaspor - Beşiktaş maçında kaleyi Ersin Destanoğlu mu Mert Günok mu koruyacak? Sergen Yalçın kararını verdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanında konuk olacak Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu'nun mu yoksa Mert Günok'un mu koruyacağı merak konusu oldu. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak seri başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kaleyi kime emanet edeceğine karar verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçta kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor. Kara Kartal'da bu sezon sık sık yapılan zorunlu rotasyonların takıma herhangi bir şekilde olumlu yansıması olmamıştı.



Beşiktaş'ta kaleciler arasında Ersin ve Mert'in de bazı maçlarda dönüşümlü kullanılması sonuçları değiştirmemiş, üst üste mağlubiyetler gelmişti.



Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın kalede bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediği ve 1 numara olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği ifade edildi. 20 yaşındaki file bekçisinin ardında bekleyecek olan Mert Günok'un ise ihtiyaç durumunda oynayacağı, Türkiye Kupası mücadelelerinde sahada yer almasının beklendiği kaydedildi.

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