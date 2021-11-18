BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. İdman gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve öğleden sonra Alanya'ya giderek kampa girecek.
Gülüyorlar. 😉#ALYvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/jeKpLhaYZh— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 18, 2021
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