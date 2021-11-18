BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunun son maçında Rusya'yı 1-0'lık skorla deviren Hırvatistan, liderlik koltuğuna oturdu ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti. Hırvat basını, Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida için ise flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)