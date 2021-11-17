17 Kasım 2021, Çarşamba
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Sosyal medyada çıkan nargileli fotoğrafının eski olduğunu söyleyen Pjanic, milli takımdaki son maçta oynamamasıyla ilgili iddiaları da yalanladı.
Pjanic'in açıklaması şu şekilde;
"Hakkımda çıkan haberleri kabul etmiyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'nın son maçında yer almamam, hocamızla ortak aldığımız bir karardı. Paylaşılan fotoğraf eski."
BEŞİKTAŞ HABERERİ - Miralem Pjanic o fotoğraf hakkında konuştu! "Milli Takımda..."
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampında ortaya çıktığı iddia edilen fotoğrafı hakkında konuştu. Pjanic, "Hakkımda çıkan haberleri kabul etmiyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'nın son maçında yer almamam, hocamızla ortak aldığımız bir karardı. Paylaşılan fotoğraf eski." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş ve Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Sosyal medyada çıkan nargileli fotoğrafının eski olduğunu söyleyen Pjanic, milli takımdaki son maçta oynamamasıyla ilgili iddiaları da yalanladı.
Pjanic'in açıklaması şu şekilde;
"Hakkımda çıkan haberleri kabul etmiyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'nın son maçında yer almamam, hocamızla ortak aldığımız bir karardı. Paylaşılan fotoğraf eski."
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