16 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar kararı!

Ocak ayı transfer dönemi için temaslarını sıklaştıran Beşiktaş'ta, gündeme iki eski yıldız geldi. Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılması beklenirken, siyah beyazlıların Talisca için istekli olduğu ancak Aboubakar'a kapıların kapatıldığı öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yeniden yükselmeye başladı. Fotomaç'ın Suudi basınından derlediği habere göre, Talisca, Al Nassr'ı mahkemeye verip, serbest kalmak için Beşiktaş'la anlaşmayı bekliyor. Al Mowaten gazetesinde yer alan habere göre Brezilyalı oyuncu ocak ayında ayrılmaya çok yakın. Ancak herhangi bir takım Al Nassr'ın kendisine verdiği 6.5 milyon euro'luk yıllık ücreti karşılamak istemediği için bekliyor. Eğer İstanbul deviyle rakamsal olarak anlaşabilirse bedelsiz olarak ayrılacak. Bunu da FIFA'ya giderek yapacak. Hali hazırda son 3 ayda maaş alamadığı için bedelsiz ayrılma hakkını elde etti. FIFA'ya da gerekli protestoyu gönderdi. Tek yapması gereken işlemi başlatması. İşlemi başlatmak için Beşiktaş'ın teklifini bekliyor. Ancak Türk ekibinin yarım sezon için önerdiği 1 milyon euro'yu beğenmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar kararı!

ABOUBAKAR'A KAPILAR KAPALI

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Anderson Talisca gibi Vincent Aboubakar da aylardır Al Nassr'dan parasını alamıyor. Kamerunlu golcü de kulübünü FIFA'ya şikayet etti ve adı son bir kaç gündür Beşiktaş'la anılıyor. Ancak dönme ihtimali yok. Çünkü hem Teknik direktör Sergen Yalçın hem de Başkan Ahmet Nur Çebi geçen sezon takım şampiyonluk yolunda giderken sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmayan Kamerunlu oyuncuyu istemiyor.

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