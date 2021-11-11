11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, sezona istediği gibi başlayamadı. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılarda gözler transfer için devre arasında çevrildi. Özellikle Valentin Rosier'in alternatifi olmadığı için Sergen Yalçın'ın sağ bek bölgesine takviye istemesi üzerine, Kara Kartal Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var

Beşiktaş ara transfer için hedeflerini yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var

Fotomaç'ın haberine göre; Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocak ayında kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah- beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal’a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var

Güney temsilcisinin altyapısından yetişen ve Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu A takımda toplam 75 maçta oynadı, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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