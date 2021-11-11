BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a genç sağ bek! Hedefte Antalyasporlu Bünyamin Balcı var

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, sezona istediği gibi başlayamadı. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılarda gözler transfer için devre arasında çevrildi. Özellikle Valentin Rosier'in alternatifi olmadığı için Sergen Yalçın'ın sağ bek bölgesine takviye istemesi üzerine, Kara Kartal Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.

Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş ara transfer için hedeflerini yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.