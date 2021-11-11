11 Kasım 2021, Perşembe
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Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Shkupi maçı A Spor'da!
Süper Lig'de milli aranın başlamasıyla birlikte Beşiktaş da çalışmalarına hız verdi. Aranın ardından Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Kara Kartal, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip Süper Lig'in 13. haftası öncesi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşacak. Beşiktaş - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün bir hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar özel karşılaşmada Kuzey Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma için Doğu tribünü taraftarlara açılırken, bilet fiyatının 30 TL olduğu açıklandı.
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