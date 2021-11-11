11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 3-0 FC Shkupi (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş Shkupi’yi rahat geçti! İşte maçın golleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında FC Shkupi ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluştu. Siyah beyazlıla, Kuzey Makedonya ekibi ile oynadığı müsabakayı 3-0 kazandı. Kartal'ın gollerini Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın kaydetti. İşte maçın golleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

Kartal, maça, Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira ve Güven ilk 11'iyle başladı.

Siyah beyazlılar, FC Shkupi'yi 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Beşiktaş 1-0 FC Shkupi
GOL | Beşiktaş 2-0 FC Shkupi
GOL | Beşiktaş 3-0 FC Shkupi

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