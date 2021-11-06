07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ladislav Almasi atağı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve Devler Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Banik Ostrava forması giyen Ladislav Almasi'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, son olarak deplasmanda karşılaştığı Portekiz ekibi Sporting'e 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!

Siyah-beyazlı takımda, Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların da ardından forvet mevkisi için takviye arayışı başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!

Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'dan yeteri kadar verim alamayan Kartal'ın ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir ismi renklerine bağlamak istediği biliniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birinin de Çekya takımlarından Banik Ostrava forması giyen ve güncel piyasa değeri 750 bin euro olan Ladislav Almasi olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!

LADISLAV ALMASI KİMDİR?

6 Mart 1999 tarihinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da dünyaya gelen Almasi, kariyerine Senica altyapısında başladı. Genç futbolcu, sezon başında Banik Ostrava'nın yolunu tuttu. Bu sezon Çekya Ligi'nde 13 maça çıkan golcü oyuncu 13 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 750 bin euro...

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