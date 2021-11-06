BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ladislav Almasi atağı!

LADISLAV ALMASI KİMDİR?

6 Mart 1999 tarihinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da dünyaya gelen Almasi, kariyerine Senica altyapısında başladı. Genç futbolcu, sezon başında Banik Ostrava'nın yolunu tuttu. Bu sezon Çekya Ligi'nde 13 maça çıkan golcü oyuncu 13 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 750 bin euro...

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