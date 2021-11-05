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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Batshuayi ve N'Sakala...

Kartal’ın kamp kadrosu açıklandı! Michy Batshuayi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan kadroda yer almadı. N'Sakala ve Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Michy Batshuayi ile Can Bozdoğdan'ın yanı sıra Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı. Valentine Rosier ise kadroya dahil edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

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