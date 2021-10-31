31 Ekim 2021, Pazar

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın son durumu ne? Sporting maçında...

Beşiktaş’ta Josef’in son durumu ne? Sporting maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda, orta sahanın kilit isimlerinden Josef de Souza'nın eksikliği fazlasıyla hissedildi. Kasığındaki sorun nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçına da yetişmesinin zor olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır darbe aldı. Kartal, Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşerken, sakatlığı bulunan Josef'in eksikliğini hissetti.

Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmezi olan Josef de Souza'nın, Devler Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçına da yetişmesi zor görünüyor.

Kasığından problem yaşayan Brezilyalı oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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