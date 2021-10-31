Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır darbe aldı. Kartal, Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşerken, sakatlığı bulunan Josef'in eksikliğini hissetti.

Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmezi olan Josef de Souza'nın, Devler Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçına da yetişmesi zor görünüyor.

Kasığından problem yaşayan Brezilyalı oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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