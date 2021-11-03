06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sporting 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Genç Kartallar Portekiz’de galip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş U19 takımı, deplasmanda Sporting'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Koray Yağcı ve Azad Demir kaydetti.

UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, deplasmanda Sporting'in U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Koray Yağcı ve 21. dakikada Azad Demir kaydetti. Sporting U-19'un tek sayısı ise 56. dakikada kendi kalesine Badra Cisse'den geldi.
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