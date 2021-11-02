Sporting Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz konuştu!

02 Kasım 2021, Salı
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YALÇIN'DAN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI SÖZLERİ:
Şampiyonlar Ligi çok farklı bir kulvar, oynadığımız kulvardan çok farklı. Maçlara bakarsak, bölüm bölüm iyi oyunlar oynadık ama sonucu bulamadık ve basit goller yedik. rubumuzda çok güçlü takımlar var ama bakarsanız biz de ülkemizin şampiyon takımıyız. Yaşadığımız sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu, bir ritim yakalayamadık. Süper Lig'de de kötü sonuçlar aldık, ritim yakalayamadık. Ben ligimizin kötü bir lig olduğunu düşünmüyorum.
İçerde herhangi bir sıkıntı yok, huzurlu bir ortama sahibiz ama sonuç almakta sıkıntı yaşıyoruz. Grupta 3 maç oynadık ve hepsini kaybettik ama yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Bütün maçlar zor, kazanmaya çalışacağız. Çok radikal değişiklik yapacak bir durumumuz yok, 6 eksiğimiz var. Buna şuan şükrediyoruz, geçen zamana bakarsak 12 sakatımız vardı. Beklemediğimiz bir ortam oldu. Oyun içerisinde bunlar var. Bazen ritmimiz düşüyor ve sahada konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Bizim için farklı yorumlar yapılıyor ama henüz daha erken, soyunma odasında herhangi bir sorun yok. Sadece bazı şansızlıklar yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bazı bölümler iyi oynadık, sadece sonuçlandıramadık.
Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, kendi evinde oynuyorlar İstanbul'da kazandılar. Eksiklerimizin olmasına rağmen, güçlü bir takımız. Bunlara rağmen puan veya puanlar almak istiyoruz. Biraz klasik cevap oldu, böyle deniyor. İlk 2'ye girmemiz tabii ki zor gözüküyor. Sporting hızlı çıkan bir takım, duran topları iyi kullanıyorlar bunlara karşı çıkmaya çalışacağız, hazırlığımızı yaptık. İki takım için de hayırlısı olsun. Oynadığımız oyunun sonuç vermediğini düşünmüyorum, sadece gol bulamadık. Diğer maçlara bakarsanız final bölümünü yapamadık sadece. Güçlü takımlarla oynuyorsunuz, süreler ilerledikçe oyunumuz zora giriyor. Futbol'da durup dururken gol olmaz, duran top olur, penaltı olur, hızlı bir atak olur, yersiniz yani golü. Dortmund'a karşı çok iyi oynadık ama şanssız goller yedik ve çeviremedik. Taçtan gol yedik burada.
RIDVAN YILMAZ: BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Yarın önemli bir maça çıkacağız, galip gelmemiz gereken bir maç. Çok iyi çalıştık ve kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta olduğum için ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Geçen sezon da iyi başlamadık ama sonra iyi bir ivme yakalayıp, sezon sonu şampiyon olduk. Yine aynı şekilde çalışıp, başarılı olmak istiyoruz.
Sporting Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz konuştu!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu..
YALÇIN'DAN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI SÖZLERİ:
Şampiyonlar Ligi çok farklı bir kulvar, oynadığımız kulvardan çok farklı. Maçlara bakarsak, bölüm bölüm iyi oyunlar oynadık ama sonucu bulamadık ve basit goller yedik. rubumuzda çok güçlü takımlar var ama bakarsanız biz de ülkemizin şampiyon takımıyız. Yaşadığımız sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu, bir ritim yakalayamadık. Süper Lig'de de kötü sonuçlar aldık, ritim yakalayamadık. Ben ligimizin kötü bir lig olduğunu düşünmüyorum.
İçerde herhangi bir sıkıntı yok, huzurlu bir ortama sahibiz ama sonuç almakta sıkıntı yaşıyoruz. Grupta 3 maç oynadık ve hepsini kaybettik ama yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Bütün maçlar zor, kazanmaya çalışacağız. Çok radikal değişiklik yapacak bir durumumuz yok, 6 eksiğimiz var. Buna şuan şükrediyoruz, geçen zamana bakarsak 12 sakatımız vardı. Beklemediğimiz bir ortam oldu. Oyun içerisinde bunlar var. Bazen ritmimiz düşüyor ve sahada konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Bizim için farklı yorumlar yapılıyor ama henüz daha erken, soyunma odasında herhangi bir sorun yok. Sadece bazı şansızlıklar yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bazı bölümler iyi oynadık, sadece sonuçlandıramadık.
Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, kendi evinde oynuyorlar İstanbul'da kazandılar. Eksiklerimizin olmasına rağmen, güçlü bir takımız. Bunlara rağmen puan veya puanlar almak istiyoruz. Biraz klasik cevap oldu, böyle deniyor. İlk 2'ye girmemiz tabii ki zor gözüküyor. Sporting hızlı çıkan bir takım, duran topları iyi kullanıyorlar bunlara karşı çıkmaya çalışacağız, hazırlığımızı yaptık. İki takım için de hayırlısı olsun. Oynadığımız oyunun sonuç vermediğini düşünmüyorum, sadece gol bulamadık. Diğer maçlara bakarsanız final bölümünü yapamadık sadece. Güçlü takımlarla oynuyorsunuz, süreler ilerledikçe oyunumuz zora giriyor. Futbol'da durup dururken gol olmaz, duran top olur, penaltı olur, hızlı bir atak olur, yersiniz yani golü. Dortmund'a karşı çok iyi oynadık ama şanssız goller yedik ve çeviremedik. Taçtan gol yedik burada.
RIDVAN YILMAZ: BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Yarın önemli bir maça çıkacağız, galip gelmemiz gereken bir maç. Çok iyi çalıştık ve kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta olduğum için ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Geçen sezon da iyi başlamadık ama sonra iyi bir ivme yakalayıp, sezon sonu şampiyon olduk. Yine aynı şekilde çalışıp, başarılı olmak istiyoruz.
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