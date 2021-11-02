BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi YouTube kanalına konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan başkan Çebi, TFF ve VAR konusunda da konuştu. Hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Çebi, Galatasaray'a da cevap verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

"Adı üstünde Şampiyonlar Ligi. Üç maçımız istemediğimiz gibi gitti ama geri kalan üç maçımız var. Bunlardan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz."

"Sakatlıklar, başladığımız günden beri yakamızı bırakmadı. Sadece Süper Lig'e etkisinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ne de etki etti. Batshuayi'den, Pjanic'ten, Vida'dan, Rosier'den... Yine şanssızlıklar yaşıyoruz."

"Ligin lideri olan, güçlü bir takımla Trabzonspor'la cumartesi günü maç yapacağız. O maç pazar günü olsun isterdik, niye cumartesi? Biz perşembe gece İstanbul'da olacağız, cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu cumartesi maça çıkaracağız."

"Neredeyse sıfır antrenmanla. TFF dikkat edip de becerebilse güzel olacaktı ama anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun ısrarları var. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları var, haklı olarak pazar günü oynuyorlar. Bir defaya mahsus bunu yapabilirdiniz."

"Başkan çıksana, elini masaya vursana gibi söylemlerle tabii ki insanlar çektikleri acılara tepki gösteriyorlar. Taraftarıma şunu söylemek istiyorum, ben gereken yerlerde gereken tepkiyi gösteriyorum."

"Mühim olan bunları gidip ilgili kişilere ilgili şekilde anlatıp, mücadele ediyorsanız faydası var. Beşiktaş taraftarını bağırıp çağırarak değil, kupalar getirerek mutlu etmeyi vazife edinmem gerek. Lütfen, elinizi masaya vurun lafını söylemeyin."

"Ben bunları gerektiği yerlerde yapıyorum. Tabii ki haksızlıklar var, tepki gösterilecek mi, evet gösterilecek. Bunun sonucunda faydası olması lazım Beşiktaş'a."

"Ben nasıl şampiyon olacağız dedik, olduk. Transferleri yapacağız dedik, yaptık. Ben, bana güvenmelerini istiyorum. Bana güvenmemelerini sağlamaya çalışan bir muhalefet var, lütfen onlara takılmasınlar."

"Cüneyt Çakır, çok büyük hoca, tamam kabul. VAR'daki hakemin, bariz hatayı görürse çağırması lazım. Koca Cüneyt hoca, yardımcısını çağırıyor. Demek ki net değil pozisyon, o zaman VAR'ın çağırmaması gerekiyor."

"VAR'ın olma nedeni, hataları ortadan kaldırmak. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa, bu hata olmaktan çıkar. O VAR'daki hakem, Başakşehir maçında da bunları yaptı. VAR'ın büyüklüğü kalmamıştır, başka şeyler aramak gerekir."

"Her hakem problemi ortaya çıktığında MHK Başkanı'nın kellesi kopuyor. Ya kardeşim defalarca yenisini getiriyorsunuz ama bu iş çözülmüyor. Neden? Bırakın kuşa bakmayı. Asıl problemin TFF veya MHK olmadığını kabul etmeniz lazım."

"Geçmişi bir türlü bırakmayan bir yapı... Her takıma zarar veriyor. Bu olayları geçiştirerek hiçbir yere varamayız. Yepyeni bir düzen kuracağız, sistemi değiştireceğiz. Yeni sistemle, yeni bir dünyaya yelken açacağız."

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