CANLI İZLE | Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar, deplasmanda galip gelip 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Hatayspor maçında Michy Batshuayi ve Valentin Rosier Sporting maçında forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sporting - BJK maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmayla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili gelişmeler A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI! VALENTINE ROSIER VE BATSHUAYI...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımzın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde organizasyondaki üçüncü maçta ise Sporting Lizbon'a İstanbul'da 4-1 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 5 Avrupa kupasında 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR'UN BAŞINDA 2 GALİBİYETİ VAR

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi. Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

SON 2 SEZONDA GİDİŞAT DAHA KÖTÜ

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

SAVUNMADA SIKINTI YAŞADI

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

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