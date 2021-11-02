02 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Sporting!

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Sporting!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting'e de 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürüldü.

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