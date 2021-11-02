02 Kasım 2021, Salı
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ANINDA ÇÖZÜM BULUYORLAR
Yönetim zorlu maçlar öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik ekibin tüm isteklerine anında çözüm buluyor.
SERGEN HOCA SORUN İSTEMİYOR
Kartal'da Sergen Yalçın da oyuncularının sorunlarını anında çözüyor. İki maç öncesinde oyuncularıyla sürekli iletişim kuran Sergen hoca tüm olumsuzları devre dışı bırakıyor.
KENDİ KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde S.Lizbon'u yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de ise Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ümraniye'de tam konsantrasyon! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta gözler önce Sporting sonra da hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda hem yönetim hem Sergen Yalçın adeta tesislerde OHAL ilan etti. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş zorlu maçlar öncesi kenetlendi... Siyah-Beyazlılar'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular tek yürek oldu. Takvim'in derlediği habere göre Ümraniye'de zorlu maçlar öncesinde adeta seferberlik ilan edildi. Siyah- Beyazlılar, Sporting Lizbon ve Trabzonspor ile oynayacağı iki kritik maça final gözüyle bakıyor.
ANINDA ÇÖZÜM BULUYORLAR
Yönetim zorlu maçlar öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik ekibin tüm isteklerine anında çözüm buluyor.
SERGEN HOCA SORUN İSTEMİYOR
Kartal'da Sergen Yalçın da oyuncularının sorunlarını anında çözüyor. İki maç öncesinde oyuncularıyla sürekli iletişim kuran Sergen hoca tüm olumsuzları devre dışı bırakıyor.
KENDİ KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde S.Lizbon'u yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de ise Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.
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