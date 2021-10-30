BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü!

Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'ı yenerek oldukça kritik bir 3 puan alan Beşiktaş'ta, gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon maçına çevrildi. Mücadele öncesinde Sergen Yalçın, ilk 11'in değişmez oyunlarından Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...