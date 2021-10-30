30 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü!

Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'ı yenerek oldukça kritik bir 3 puan alan Beşiktaş'ta, gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon maçına çevrildi. Mücadele öncesinde Sergen Yalçın, ilk 11'in değişmez oyunlarından Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın Miralem Pjanic ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü!

Tecrübeli hocanın, "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile çok kritik bir maç oynayacağız. Portekiz'de size çok ihtiyacım olacak" sözleriyle oyuncularını bu maç öncesinde motive ettiği belirtildi.

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