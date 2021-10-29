Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kara Kartal'ın Hatay kafilesinde 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu karşılaşmada Josef de Souza, N'Sakala, Pjanic, Serdar Saatçı ve N'Koudou kadroya alınmadı.

İşte Kartal'ın Hatay kafilesi;

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