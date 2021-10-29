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BEŞİKTAŞ

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Hatay kafilesi belli oldu! Kartal’da 5 eksik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Kara Kartal'da, Josef de Souza, N'Sakala, Pjanic, Serdar Saatçı ve N'Koudou kadroda yer almadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kara Kartal'ın Hatay kafilesinde 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu karşılaşmada Josef de Souza, N'Sakala, Pjanic, Serdar Saatçı ve N'Koudou kadroya alınmadı.

İşte Kartal'ın Hatay kafilesi;

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