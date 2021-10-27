BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın Galatasaray derbisini böyle kazandı! Fatih Terim...
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, ezeli rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri dikkat çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Derbilerdeki Sergen Yalçın farkı bir kere daha ortaya çıktı. Beşiktaş, maç boyunca Galatasaray'a karşı çok üstün bir oyun sergiledi ve galibiyeti de hak etti. Siyah-beyazlılar üç puana ulaşırken Sergen Yalçın'ın dokunuşları ve maç öncesi uyarılarının etkileri çok belirgindi. Akşam Gazetesi'nin derlediği habere göre; derbi öncesi öğrencilerine Galatasaray'a karşı ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu söyleyen Yalçın, bu bölümde gol yemeleri durumunda da geri dönüşün planını anlatmıştı. Siyah beyazlılar hiç panik yapmadan önce beraberliği yakaladı, sonra da öne geçti.
ŞOV YAPTI!
Sergen Yalçın öne geçmelerine rağmen Teixeira, Ghezzal gibi hücumcuları uzun süre oyundan çıkarmadı. Böylece Galatasaray son anlar hariç baskı kuramadı. Sergen Yalçın'ın derbideki başarılı tercihlerinden biri de Umut Meraş oldu. Son maçlarda en çok kullandığı isim olan N'Sakala'yı tribüne gönderen tecrübeli hoca, millî takımdaki performansıyla göz dolduran Rıdvan Yılmaz'ı ise kulübede bekletti. Umut Meraş 90 dakika boyunca takımın itici güçlerinden biri olarak dikkat çekerken Larin'in attığı golde de asist yapan isim oldu.
BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ!
Sergen Yalçın maç sonunda 'Hocam' dediği Fatih Terim'e göre daha başarılı bir teknik adam performansı sergiliyor. Göreve geldiği 2019-20 sezonunun 20. haftasından itibaren 65 maçta 42 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan siyah beyazlıların patronu, 37 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet gören Terim'in önünde yer alıyor. Sergen Yalçın ayrıca bu süreçte bir lig ve Türkiye kupası kazanırken Terim'in ise kupası bulunmuyor.
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