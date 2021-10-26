26 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Usta yorumcu Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Sergen Yalçın dua etsin..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Zorlu karşılaşma sonrası Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı flaş cümlelerle değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Usta yorumcu Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! Sergen Yalçın dua etsin...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

İki şampiyonluk adayının derbisinde futbol adına olumlu hiçbir şey yoktu. Sadece bir kısırdöngü... Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı ama hücum girişimleri organize ve etkili değildi. Galatasaray'ın taktik planı Lokomotif Moskova maçının aynısıydı. Oyunu domine eden Beşiktaş'tı ama pozisyon yoktu.

Usta yorumcu Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! Sergen Yalçın dua etsin...

İlk yarıda ileriye gitmekte çok sıkıntı yaşayan Galatasaray bir atak girişiminde Cicaldau'nun güzel şutuyla sürpriz bir gol attı. Moral avantajını da eline geçirmişti. Ama çok kısa süre sonra Muslera'nın hatasından beraberlik golü gelince Galatasaray'ın büyük avantajı kayboldu. 2. devre de Beşiktaş yine daha atak ama yine pozisyon yoktu. En sonunda bir kornerde arka direkte Larin hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı ve Beşiktaş'a üç puanı getirdi.

Usta yorumcu Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! Sergen Yalçın dua etsin...

Sergen Yalçın dua etsin elinde Larin, Souza ve Necip gibi fizik açıdan güçlü, yüreklerini sahaya yansıtan futbolcular var. Alex, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi fizik açıdan son derece yetersizler. Larin önce ilk golü attı, ikinciyi atarken Yedlin son anda dokundu. Üçüncü denemesinde ise ikinci golünü attı. Kanadalı, Galatasaray defansını zorlayan tek forvetti. Uzun süre oynamamasına rağmen Umut Meraş'ı da beğendim. G.Saray'a gelirsek... Önce ikinci golü yiyerek son 15 dakikadaki kontra bulma şansını kaçırdı ama Beşiktaş skor avantajı ile kapanırken de bu sefer eline penaltı fırsatı geçti. Onu da Mostafa ile değerlediremeyince yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar. Fırat Aydınus tek kelime ile mükemmeldi.

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