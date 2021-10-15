15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki kritik maçın VAR hakemi belli oldu. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabakanın VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmanın VAR'ları belli oldu:

VAR: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
AVAR: BAHATTİN DURAN

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