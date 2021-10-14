Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? | CANLI

Başakşehir - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu ile yeni bir başlangıç yapacak olan Başakşehir, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ise 3 puanı alarak zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Maçta Sergen Yalçın cezası sebebiyle oynayamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta?

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Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan başlıyor. 9. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

KOCAELİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILDI!

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC SEFERBERLİĞİ

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

2 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK

Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON RAKİBİNİ 3 KEZ AYNI SKORLA YENDİ

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.

ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI

Beşiktaş, geçen sezon öncesinde rakibiyle yaptığı son 9 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, bu şansızlığını 2020-2021'de kırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 9 karşılaşmadaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından üst üste 3 maçtan üstünlükle ayrıldı.

DEPLASMANDAKİ 5 SEZONLUK GALİBİYET HASRETİNİ GEÇEN SEZON SONLANDIRDI

Beşiktaş, rakibine karşı deplasmandaki 5 sezonluk galibiyet hasretini de geçen sezon sonlandırdı.

Rakibine 14 resmi karşılaşmada konuk olan siyah-beyazlı ekip, bu maçlardaki ilk galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 5 dış saha mücadelesinden bir beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibini 3-2 yenerek bu şansızlığına son verdi.

Rakibiyle deplasmanda 14 resmi maça çıkan Beşiktaş, bunların 2'sini galibiyetle tamamladı.

Medipol Başakşehir 7'si Atatürk Olimpiyat, 7'si Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ev sahibi olduğu maçlarda 7 kez kazanırken, 5 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş deplasmanda rakibine 15 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 14 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

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