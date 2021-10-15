15 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Başakşehir Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Başakşehir - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Başakşehir ve Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. (BJK spor haberleri)

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

📺 BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz Türüc, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

👉EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

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