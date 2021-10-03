Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Sivasspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert sözler!
Süper Lig'de, Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Zorlu mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu, siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, müsakabanın hakemini değerlendirdi. Çakar ayrıca Kayserispor - Trabzonspor maçını da değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)
BİLGİSİZLİK LUNG'TA!
Trabzonspor çok iyi oynadı. İlk yarı direkten dönen toplar gol olsa zaten devreye 2-3 farkla önde girmişti. Bakasetas'ın şutu, sezonun en iyi gollerinden biri. Fakat ilk yarıda Kayserispor bir kere geldi, defanstaki markaj hatasından o kısacık Emrah kariyerindeki ilk kafa golünü atarak beraberliği getirdi. İkinci yarıda da Trabzonspor'un önemli pozisyonları var. Djaniny karşı karşıya sert vursa zaten maç orada kopacak. Hakem bana göre sahanın en iyisiydi. VAR kararı ile gelen penaltı yüzde 100 doğru. Uğur topu eliyle taşıyor.
Ayrıca futbol sahalarımızda ender görülen bir olay yaşandı dün akşam. Hakem atışından Hamsik, 50 metreden 90'a vurdu. Lung da topu çıkartmak için hamle yapıyor, şayet top Lung'un eline temas etmiş olsaydı gol geçerli olurdu. Ama bir hakem atışında top ikinci bir oyuncu tarafından oynanmadan gol olursa oyun kale vuruşuyla başlıyor ki dün de Tugay Kaan Numanoğlu kuralı doğru uyguladı. Fakat bilgisizlik Lung'ta. Yılda yüzbinlerce Euro kazanıyorsun bırak top gol olsun, niye uzanıp çıkartmak için hamle yapıyorsun. Eline bir temas edip gol olsa hakem golü verecekti.
ATARKEN TAHRİK ETTİ
Beşiktaş dün gece iki çok önemli şey kazandı; sakatları bu kadar fazlayken, özellikle orta saha ve forvet sıkıntısı çekerken, üstelik Ajax maçı yorgunuyken Sivas gibi sağlam bir takımdan 3 puan aldı. Bu müthiş bir başarı. Diğer bir kazanımı ise tabii ki gecenin yıldızı Güven oldu. Attığı ilk gol yılın golüne aday. Uçar vole ile köşeye vurulan bir top. Sahalarımızda pek sık görmüyoruz. İkincisi ise yapılan ortaya ön direkte vurduğu uzak köşeye giden kafa vuruşu. İki golde de vuruş tekniğini iyi kullandı. Kendini geliştirmiş, kilo vermiş, yararlı olur. Beşiktaş, sakatlıklar dönemini az kayıpla atlatırsa şampiyonluğun en önemli favorisi.
Hakeme gelince tahrik etmek için her şeyi yapıyor. Sergen Yalçın'ı atabilirsin, haklı da olabilirsin ama atış şeklin çok itici. Bir intikam, bir hırs varmış gibi vücut dili sergiliyorsun. Bunları yapma. Ayrıca Batshuayi'nin itilmesi de bence bir penaltıydı
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