ATARKEN TAHRİK ETTİ

Beşiktaş dün gece iki çok önemli şey kazandı; sakatları bu kadar fazlayken, özellikle orta saha ve forvet sıkıntısı çekerken, üstelik Ajax maçı yorgunuyken Sivas gibi sağlam bir takımdan 3 puan aldı. Bu müthiş bir başarı. Diğer bir kazanımı ise tabii ki gecenin yıldızı Güven oldu. Attığı ilk gol yılın golüne aday. Uçar vole ile köşeye vurulan bir top. Sahalarımızda pek sık görmüyoruz. İkincisi ise yapılan ortaya ön direkte vurduğu uzak köşeye giden kafa vuruşu. İki golde de vuruş tekniğini iyi kullandı. Kendini geliştirmiş, kilo vermiş, yararlı olur. Beşiktaş, sakatlıklar dönemini az kayıpla atlatırsa şampiyonluğun en önemli favorisi.