07 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Kaan Ayhan planı belli oldu!

Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattına yapılması planlanan transferde liste başında Kaan Ayhan geliyor. Beşiktaş buna göre milli futbolcu ile temaslarını hızlandırdı. İşte Kaan Ayhan'a sunulacak teklif ve detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Kaan Ayhan planı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını şimdiden belirliyor. Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da ilk hedef Kaan Ayhan olacak. Beşiktaş milli stoperin menajeri ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Kaan Ayhan planı belli oldu!

KAAN AYHAN KARARINI VERDİ!
Takvim'in haberine göre Sassuolo'da yedek kalan Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Kaan Ayhan planı belli oldu!

SASSUOLO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Beşiktaşlı kurmayların İtalyan kulübüne Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kaan Ayhan, yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak Sassuolo kiralamaya sıcak bakmamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın Kaan Ayhan planı belli oldu!

BİR TAŞ İLE İKİ KUŞ VURULACAK

Sassuolo'nun teklifini ileten Beşiktaş, kendisinden daha ciddi bir rakip çıkmaması durumanda bu transferi ocak ayında bitirecek gibi görünüyor. Beşiktaş bu transferle hem kaliteli bir ismi kadrosuna katacak hem de 8+3 kuralında takımdaki yerli oyuncu alternatifini de arttırmış olacak.

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