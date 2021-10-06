BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi açıkladı! Cyle Larin takımda kalacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalara sert yanıt geldi. Çebi, ""Bir spor kulübü başkanı maç çıkışında bizim algı yarattığımızı söylüyor. Eğer biz algı yaratsaydık Sivasspor maçı öncesi yaratırdık. Bir şey varsa hep birlikte görelim dedik. O günkü söylenenleri kınıyorum." dedi. (BJK FB spor haberleri)