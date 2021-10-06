06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi açıkladı! Cyle Larin takımda kalacak mı?

Çebi açıkladı! Larin takımda kalacak mı?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Beşiktaş Kulübü Başkanı, performansıyla göz dolduran Cyle Larin'in takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Cyle Larin'in ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre yüksek istedikleri. Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele kol kola devam edeceğiz." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TRT Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalar geldi. Çebi son günlerde gündemde olan Cyle Larin'in takımda kalıp kalmayacağı konu hakkında şu ifadelere yer verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Larin'in yüksek rakam istediği yönünde bilgiler doğru. Biz Larin'i istiyoruz çünkü kazandık onu. Belçika'da Türkiye'de aldığının yüzde 20'sini alıyordu, üstünü biz veriyorduk. Geldi, istekli oldu ve başarılı bir Larin vardı. Biz bu sezon daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanada Milli Takımı'nda top oynamayı çok seviyor. Bizce yüksek bir rakam istiyor Larin. Bizim istediğimiz rakam olursa kalmasını isteriz, olmazsa yolu açık olsun."

DOMAGOJ VIDA YANITI

Henüz Domagoj Vida ile bir temasımız yok ama ocak ayına gelmeden gündeme onu da almayı düşünüyoruz.



Çebi'den Ali Koç'a cevap! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi’den Ali Koç’a cevap! Söylediği şeyler... Çebi'den Ali Koç'a cevap! "Söylediği şeyler..."
Kartal’dan stoper hamlesi! Devre arasında... Kartal'dan stoper hamlesi! Devre arasında...
Çarpıcı Yalçın yorumu! O kadar ceza vermek haksızlık olur Çarpıcı Yalçın yorumu! "O kadar ceza vermek haksızlık olur"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör