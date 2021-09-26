26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rıdvan Yılmaz Ajax - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Rıdvan Yılmaz’dan Ajax yorumu! Her şeyi yapacağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlıların genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, zorlu mücadele öncesi konuştu. Rıdvan, "Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rdıvan Yılmaz, Ajax maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz."
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