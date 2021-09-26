26 Eylül 2021, Pazar
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İşte o sözler;
"Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz."
Son dakika spor haberi: Rıdvan Yılmaz Ajax - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlıların genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, zorlu mücadele öncesi konuştu. Rıdvan, "Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rdıvan Yılmaz, Ajax maçı öncesi konuştu.
İşte o sözler;
"Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz."
Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu. #UCL | #AJABJK pic.twitter.com/ahOqULY8Fo— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2021
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