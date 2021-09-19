Dün akşam iki teknik adamın artılarını da gördük, eksilerini de. Tamam teknik adamlar skorlara, takımlara tesir ederler ama bu sene bu iş fazla olmaya başladı. Ancak şunu söyleyebilirim. 90 dakika keyifli bir maç izledim. Zaman zaman oyun, Türkiye standartlarının üstüne çıktı, bu güzel olay. Maçın iki devresine de baktığınızda benim görüşüme göre berabere bitse daha hakkaniyetli olurdu. Ama ikinci yarı Beşiktaş çok istedi, kopardı ve aldı. Hakem mümkün olduğu kadar topu oynatmak istedi. Oyunu durdurmak istemedi. Bence başarılı bir maç yönetti.