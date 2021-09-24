Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 14 puan toplayan Beşiktaş, liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar buna karşın sakatlıklara çözüm bulamadı ve 9 isim birden sakatlandı. Bunun üzerine Beşiktaş, zeminden oyuncuların beslenme alışkanlığı ve özel hayatlarına kadar birçok konuda harekete geçmeye karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, arda arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor. Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.
Takvim'in haberine göre bu rakama geçtiğimiz sezondan kalma uzun süreli sakatlıkları olan Atakan Üner ile Ajdin Hasic dahil değil. Beşiktaş yönetimi üst üste gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ın zemini ile birlikte oyuncuların özel hayatı ve beslenme alışkanlıklarını masaya yatırma kararı aldı.
Takımın çalışma şeklinin de gözden geçirilmesi söz konusu. Beşiktaş'ta bugünkü Altay maçı öncesinde Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Welinton, Larin, Batshuayi, Ghezzal'in sakatlıkları var. Rosier ise cezalı.
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