Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, arda arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor. Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.