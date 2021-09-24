24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 14 puan toplayan Beşiktaş, liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar buna karşın sakatlıklara çözüm bulamadı ve 9 isim birden sakatlandı. Bunun üzerine Beşiktaş, zeminden oyuncuların beslenme alışkanlığı ve özel hayatlarına kadar birçok konuda harekete geçmeye karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 önde olduğu maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, arda arda gelen sakatlık haberleriyle de şok yaşıyor. Adana Demirspor maçının ardından Batshuayi ve Welinton'un sakatlık haberleriyle sarsılan Siyah- Beyazlılar'a Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Böylece Beşiktaş'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi

Takvim'in haberine göre bu rakama geçtiğimiz sezondan kalma uzun süreli sakatlıkları olan Atakan Üner ile Ajdin Hasic dahil değil. Beşiktaş yönetimi üst üste gelen sakatlıkların ardından Vodafone Park'ın zemini ile birlikte oyuncuların özel hayatı ve beslenme alışkanlıklarını masaya yatırma kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıklarla ilgili flaş karar! Yönetimden hamle geldi

Takımın çalışma şeklinin de gözden geçirilmesi söz konusu. Beşiktaş'ta bugünkü Altay maçı öncesinde Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip, Mehmet Topal, Welinton, Larin, Batshuayi, Ghezzal'in sakatlıkları var. Rosier ise cezalı.

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