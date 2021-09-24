Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Altay maçı öncesi motivasyon!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi takıma moral verdi. Çebi, yaptığı konuşmada, "İsterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. Bugün de başaracağınız bir gün olacağına inanıyorum. İnanmak işin yarısını çözer." dedi. İşte o konuşma...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi takıma motivasyon konuşması yaptı.
İşte o sözler;
"Sıkıntılı bir süreç oldu. Kafanıza takmayın, hayatta böyle şeyler var, bunlar başka şeylere sebep olur. Ben başkan ve yöneticilerim adına söylüyorum; ne olursa olsun sizin yanınızda olacağız, isterseniz her maçı kaybedin biz yine sizin yanınızda olacağız. Bugün de başaracağınız bir gün olacağına inanıyorum. İnanmak işin yarısını çözer. Josef'in attığı mail için buraya geldim, çok etkilendim. Beşiktaş tarihinde 11 sakatın olduğu bir maç söz konusu değil. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak. Josef'in bu mesajı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu mesaj özellikle gençlerimiz için çok önemli. Dün akşam Montero'nun haberiyle çok üzülmüştüm. Sabah Josef'in mesajıyla kendime geldim. Teşekkür ederim, Josef."
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi Futbol Takımımıza başarılar diledi.#ALTvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/7ckarqwuhp— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 24, 2021
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