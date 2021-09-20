Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın rakibi yok!
Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Göreve geldiği dönemden bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen Yalçın, 2019- 2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan tüm takımlara karşı üstünlük kurmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Yıllarca formasını giydiği Beşiktaş'ta teknik direktör olarak da tarihi başarılara imza atan Sergen Yalçın, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Fotomaç'ın haberine göre; çifte kupayla tamamladığı geçtiğimiz sezon yalnızca Antalyaspor'a karşı galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, önceki gece Güney ekibine üstünlük sağladı. Yalçın, görev geldiği 2019- 2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan tüm takımlara karşı üstünlük kurmayı başardı.
İşte Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın mağlup ettiği takımlar: Göztepe, Karagümrük, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü, Erzurumspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Y.Malatya, Denizlispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor.
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