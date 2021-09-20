20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın rakibi yok!

Rakipsiz Sergen! Tüm takımları yendi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Göreve geldiği dönemden bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen Yalçın, 2019- 2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan tüm takımlara karşı üstünlük kurmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yıllarca formasını giydiği Beşiktaş'ta teknik direktör olarak da tarihi başarılara imza atan Sergen Yalçın, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Fotomaç'ın haberine göre; çifte kupayla tamamladığı geçtiğimiz sezon yalnızca Antalyaspor'a karşı galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, önceki gece Güney ekibine üstünlük sağladı. Yalçın, görev geldiği 2019- 2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan tüm takımlara karşı üstünlük kurmayı başardı.

İşte Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın mağlup ettiği takımlar: Göztepe, Karagümrük, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü, Erzurumspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Y.Malatya, Denizlispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor.

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