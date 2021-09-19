Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'yi yorumladı! "Çok isabetli bir transfer"

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride bitirdiği maçı 3-2 kazanmayı başardı. İkinci golün sahibi olan Michy Batshuayi hakkında konuşan A Spor yorumcusu Ergin Aslan, "Batshuayi'nin yaptığı bu işler Beşiktaş'a ön bölgede çoklu bir görüntü veriyor. Çok isabetli bir transfer." dedi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Beşiktaş spor haberi)

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