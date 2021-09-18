18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Halis Özkahya oldu!

Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, zorlu karşılaşmanın VAR'ı Halis Özkahya oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig 'in 5. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maçın VAR'ı da belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, zorlu karşlaşmanın VAR'ı Halis Özkahya oldu.

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