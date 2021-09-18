Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Beşiktaş, bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Fredy, Wright.
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
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