17 Eylül 2021, Cuma
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Karşılaşmanın biletleri, yarın (18 Eylül) saat 11.00'de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacak
Bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 330TL
2. Kategori 300TL
3. Kategori 260TL
4. Kategori 250TL
5. Kategori 215TL
6. Kategori 195TL
7. Kategori 140TL
8. Kategori 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor!
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında, 21 Eylül Salı günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında, 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, yarın (18 Eylül) saat 11.00'de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacak
Bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 330TL
2. Kategori 300TL
3. Kategori 260TL
4. Kategori 250TL
5. Kategori 215TL
6. Kategori 195TL
7. Kategori 140TL
8. Kategori 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL
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