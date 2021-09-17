17 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor!

Beşiktaş’ta A.Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında, 21 Eylül Salı günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında, 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (18 Eylül) saat 11.00'de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacak

Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 330TL
2. Kategori 300TL
3. Kategori 260TL
4. Kategori 250TL
5. Kategori 215TL
6. Kategori 195TL
7. Kategori 140TL
8. Kategori 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Beşiktaş'ta 75 milyon TL'lik kriz!
Ersin Destanoğlu Golden Boy’da son 40’ta! Ersin Destanoğlu Golden Boy'da son 40'ta!
Sergen Yalçın’dan tam not! Sizinle gurur duyuyorum Sergen Yalçın'dan tam not! "Sizinle gurur duyuyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör