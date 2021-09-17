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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalya'ya gitti | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Antalya’da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi ile oynayacağı mücadele için bu şehre gitti. | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlılar, yarın oynanacak maç için Antalya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Beşiktaş kafilesini, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanından çıkan futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tezahürat yapan taraftarlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Siyah beyazlı kafileyi taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.


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