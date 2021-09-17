Beşiktaş Antalya'ya gitti | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi ile oynayacağı mücadele için bu şehre gitti. | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlılar, yarın oynanacak maç için Antalya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Beşiktaş kafilesini, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanından çıkan futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tezahürat yapan taraftarlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Siyah beyazlı kafileyi taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası