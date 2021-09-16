16 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal'a sert eleştiri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olarak Avrupa serüvenine yenilgiyle başladı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, bugünkü köşesinde Beşiktaş - Dortmund maçına yer verirken, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

3- Pjanic sahanın en iyi ismiydi Beşiktaş adına. Herhalde bu zemin böyle olmasa daha iyisini de yapardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

4- Beşiktaş, Vida'yı aradı. Vida'nın tecrübesini ve aklını aradı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

5- Sonradan oyuna giren Salih ve Kenan'ın bir katkısı olmadı. Salih'in hiç yoktu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

6- Montero şansını iyi kullandı. Vitrin maçı gibi gördü karşılaşmayı, golü muhteşemdi. Vida ile beraber oynar artık.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal’a sert eleştiri!

Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var. Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.

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