Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı sonrası Ghezzal'a sert eleştiri!
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olarak Avrupa serüvenine yenilgiyle başladı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, bugünkü köşesinde Beşiktaş - Dortmund maçına yer verirken, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)
Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu.
1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.
2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.
5- Sonradan oyuna giren Salih ve Kenan'ın bir katkısı olmadı. Salih'in hiç yoktu.
6- Montero şansını iyi kullandı. Vitrin maçı gibi gördü karşılaşmayı, golü muhteşemdi. Vida ile beraber oynar artık.
Sonuç: Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ta ışık var. Bundan sonraki grup maçlarında aynı inancı sergilerse puan ya da puanlar çıkarabilir ki bu takıma dahil olacak isimler var. Son bir cümle de taraftara olağanüstü bir destek verdiler bravo.
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