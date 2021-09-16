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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Welinton Souza açıklaması! Sakatlığı...

Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Beşiktaş'ın Dortmund ile oynadığı karşılaşmada sol dizine darbe alan Welinton Souza için siyah-beyazlılardan açıklama geldi. (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Vodafone Park'ta B. Dortmund ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maç içerisinde sakatlık yaşayan Welinton'un son durumu hakkında siyah-beyazlılardan açıklama geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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